POL-HA: Ladendieb stiehlt Lederjacke und hat Messer dabei - Zeugen halten 37-jährigen Mann im Volkspark fest

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein 37-Jähriger am Donnerstagabend (08.08.2024) in der Innenstadt eine Lederjacke aus einem Geschäft gestohlen hatte und damit flüchtete, hielten Passanten den Mann im Volkspark fest. Eine 59-jährige Mitarbeiterin des Geschäftes in der Elberfelder Straße erkannte gegen 18.30 Uhr, dass der 37-Jährige eine Lederjacke in einer Papiertüte verstaute und damit aus dem Laden flüchtete. Sie lief dem Mann hinterher, rief mehrfach "Polizei" und verlor den Ladendieb aus den Augen. Passanten, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, überwältigten den 37-Jährigen im Volkspark und übergaben ihn an die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten. Die Tatbeute hatte der Mann während der Flucht weggeworfen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten ein Klappmesser in einer seiner Hosentaschen. Die Kripo ermittelt nun wegen des Ladendiebstahls mit Waffen. (sen)

