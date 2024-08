Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Goetheschule - Täter hebeln Fenster auf

Hagen-Boele (ots)

Als die Schulleiterin der Boeler Goethegrundschule ihre Arbeitsstätte am Donnerstagmorgen aufsuchte, erwartete sie eine böse Überraschung. Unbekannte waren offenbar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Gebäude eingestiegen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und drangen so in die Schule ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten elektronisches Gerät. Anschließend gelang den Einbrechern unerkannt die Flucht. Die Polizei nimmt Hinweise zu verdächtigen Feststellungen und Personen unter der 02331 986 2066 entgegen. (hir)

