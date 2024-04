Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Fahrzeughalter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schwerte (ots)

Am Sonntag (14.04.2024) kam es gegen 15.00 Uhr auf der Letmather Straße in Schwerte zu einer Kollision zweier Pkw.

Eine Zeugin hatte beobachtet, wie eine 84-jährige Schwerterin mit ihrem Pkw im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines parkenden Pkw beschädigt hatte. Die Zeugin konnte der Unfallverursacherin folgen und zur Rede stellen, nach dem kurzen Gespräch fuhr diese allerdings weiter, ohne den Schaden regulieren zu lassen.

Sie erschien allerdings kurze Zeit später auf der Wache in Schwerte, um den Unfall zu melden und sich selbst anzuzeigen.

Die Polizei sucht weiterhin nach der Geschädigten oder dem Geschädigten des angefahrenen Pkw. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw handeln.

Wer kann Angaben zu dem beschädigten Pkw und seinem Besitzer machen, der sein Fahrzeug am Sonntag (14.04.2024) in der Letmather Straße in Schwerte geparkt hatte? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell