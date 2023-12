POL-WAF: Warendorf. Volvo angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag (05.12.2023) in ein Mehrfamilienhaus in Ahlen eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 08.15 Uhr und 19.30 Uhr Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in dem Haus am Vorhelmer Weg. Hier stahlen sie unter anderem Schmuck und flüchteten anschließend. Hinweise bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. ...

