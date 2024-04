Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit Personenschaden - herausragende Leiter erfasst E-Bike-Fahrer

Werne (ots)

Am 12.04.2024 (Freitag), gegen 12.35 Uhr, befuhr ein 60jähriger Fahrzeugführer aus Kamen mit seinem Klein-LKW den Hansaring und bog dann nach links in die Stockumer Straße in Werne ein. Während dieses Abbiegevorganges hat sich eine Leiter, welche unterhalb der Ladungspritsche gelagert war, aus der Halterung gelöst, sodass die Leiter nach rechts herausragte. Aufgrund der seitlich herausragenden Leiter touchierte der 60jährige Fahrzeugführer mit der Leiter einen 58jährigen E-Bike-Fahrer, welcher den Fahrradstreifen der Stockumer Straße in Höhe der Breielstraße befuhr. Aufgrund dessen kam der 58jährige E-Bike-Fahrer zu Fall und verletzte sich. Er musste einem Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt werden. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

