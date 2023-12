Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231212.6 Hohenlockstedt: Einbruch in Bäckerei

Hohenlockstedt (ots)

Bei einem Einbruch in eine Bäckerei von Montag auf heute hat ein Unbekannter unter anderem Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

In der Zeit von Montag, 07.45 Uhr, bis zum heutigen Morgen, 07.45 Uhr, drang ein Unbekannter gewaltsam über die Eingangstür in ein Café in der Kieler Straße ein. Aus der Kasse entwendete der Einbrecher Bargeld und aus der Backstube ein Küchengerät. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Kripo Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell