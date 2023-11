Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss - Widerstand

Unkel (ots)

Am Dienstagabend kontrollierten Polizisten der Linzer Polizeiinspektion einen 36-jährigen Pkw-Fahrer aus Linz auf der B 42. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem zeigte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die in einem Krankenhaus entnommen werden sollte. Hier sperrte sich der Beschuldigte, so dass die Polizei die Maßnahme mit unmittelbarem Zwang durchsetzen musste. Da der Beschuldigte in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war, stellte die Polizei den Pkw sicher. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

