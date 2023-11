POL-PDNR: Auffahrunfall

Niederfischbach (ots) - Im Zeitraum 06.11.2023, 18:00 Uhr bis 07.11.2023, 18:30 Uhr wurde aus einem Keller in der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach ein neuwertiges, dunkelblaues Mountainbike vom Typ "Umit 4 Motion" entwendet. Wer kann Angaben zur Tat, dem Täter oder dem Verbleib des Fahrrades machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

