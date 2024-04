Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrzeuge stoßen frontal zusammen

Selm (ots)

Am Freitag (12.04.2024), gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 20jähriger Fahrzeugführer aus Selm die Borker Straße in Selm aus Richtung Cappenberg kommend in Fahrtrichtung Selm-Bork. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet und mit dem Fahrzeug eines 20jährigen Fahrzeugführers aus Lünen frontal zusammenstieß. Hierbei zog sich der 20jährige aus Lünen Verletzungen zu. Er musste einem Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt werden. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

