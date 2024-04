POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissar Frank Ellerkmann

Unna (ots) - Die Polizei hat bei Geschwindigkeitskontrollen am Mittwoch (10.04.2024) zum Teil erhebliche Überschreitungen festgestellt. So wurden an einer Kontrollstelle in Unna an der L821, in Höhe der DB-Brücke in Richtung Holzwickede insgesamt 4035 PKW gemessen. 408 davon waren zu schnell. 98 Fahrende erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, drei davon ...

