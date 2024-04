Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brand in einem Keller in Unna-Uelzen

Unna (ots)

In einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Uelzener Dorfstraße in Unna hat es am Mittwoch (10.04.2024) einen Brand gegeben.

Gegen 19.15 Uhr drang Qualm aus dem Gebäude; Feuerwehr als auch Polizei wurden umgehend alarmiert.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, das Gebäude wurde zunächst für unbewohnbar erklärt. Die Anwohner konnten anderweitig untergebracht werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell