POL-UN: Fröndenberg - Unbekannte steigen auf das Dach eines Schweinestalls

Fröndenberg (ots)

Ein eingezäunter Schweinestall ist zwischen Sonntag (07.04.2024) und Montag (08.04.2024) in Fröndenberg-Ostbüren ins Visier bislang unbekannter Täter geraten.

Zwischen Sonntag, 17.00 Uhr und Montag, 09.00 Uhr sind sie über einen Zaun auf das Grundstück an der Frömerner Straße gelangt und haben dort mehrere Wechselrichter einer Photovoltaik-Anlage abmontiert und entwendet.

Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Verbleib der Wechselrichter machen? Oder hat Verdächtiges in dem angegeben Zeitraum beobachtet und kann Hinweise zu den unbekannten Tätern geben?

Diese Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

