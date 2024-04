POL-UN: Unna - Zeugen nach mehreren Einbrüchen in Pkw gesucht

Kamen (ots) - Die Polizei sucht nach einem Einbruch in den Keller eines Einfamilienhauses in Kamen Zeugen. Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag (05.04.2024) 19:00 Uhr auf Samstag (06.04.2024) 17:15 Uhr in den Keller eines Einfamilienhauses am Sesekedamm eingedrungen. Die Täter durchsuchten die Kellerräume, augenscheinlich wurde nichts entwendet. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in ...

mehr