Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Zeugen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus gesucht

Werne (ots)

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Werne Zeugen.

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag (30.03.2024) bis Samstag (06.04.2024) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Schottlandstraße eingedrungen.

Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Angaben zum Diebesgut können aktuell nicht gemacht werden.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

