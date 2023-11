Polizei Hagen

POL-HA: Kontrollen des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei im Bahnhofsbereich - Drogen beschlagnahmt und Haftbefehl vollstreckt

Hagen-Mitte (ots)

In der vergangenen Woche (21.11.2023 - 23.11.2023) führten Polizeibeamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei Schwerpunktkontrollen am und um den Hauptbahnhof durch. Am Dienstag trafen die Beamten in der Stresemannstraße einen 25-jährigen Mann an, der mehrere mit Cannabis gefüllte Druckverschlusstütchen bei sich hatte. Außerdem verstieß er gegen eine bestehende Aufenthaltsbeschränkung. Die Polizisten erteilten dem Plettenberger ein Bereichsbetretungsverbot für den Hauptbahnhof und leiteten Strafverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln sowie des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch hielten die Beamten des Schwerpunktdienstes einen 32-jährigen Autofahrer an, bei dem ein Drogenvortest anschlug. Außerdem wurde ein 29-jähriger Mitfahrer per Haftbefehl gesucht. Die festgelegte Geldstrafe konnte er noch während der Kontrolle bezahlen. Am Donnerstag fiel den Polizisten ein 30-jähriger Hagener auf, der versuchte, sich vor ihnen in einem Kiosk zu verstecken. Bei einer Kontrolle des Mannes fanden sie einige Druckverschlusstütchen mit Cannabis auf. Zudem verstieß er gegen ein bestehendes Bereichsbetretungsverbot. Auch gegen den 30-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln ein. Für die kommenden Tage und Wochen sind bereits weitere Kontrollaktionen des Schwerpunktdienstes geplant. (sen)

