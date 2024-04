Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Ohne Führerschein unterwegs und Tempolimit erheblich überschritten

Unna (ots)

Die Polizei hat bei Geschwindigkeitskontrollen am Mittwoch (10.04.2024) zum Teil erhebliche Überschreitungen festgestellt.

So wurden an einer Kontrollstelle in Unna an der L821, in Höhe der DB-Brücke in Richtung Holzwickede insgesamt 4035 PKW gemessen. 408 davon waren zu schnell. 98 Fahrende erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, drei davon auch Fahrverbote.

Der schnellste gemessene Fahrzeugführer war bei erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft mit 124 km/h unterwegs. Zu diesem Vergehen kommt noch hinzu, dass der 24-jährige Pkw-Fahrer noch nie einen Führerschein besessen hat und für seinen im September 2023 angemeldeten Pkw keinen Versicherungsschutz nachweisen konnte.

Ein Gericht wird nun entscheiden, welche Bestrafung auf den Fahrzeugführer zukommt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell