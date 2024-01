POL-LWL: Brand einer Werkstatt in Belsch

Neustadt-Glewe (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt-Glewe sollen unbekannte Täter am Freitagnachmittag Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die unbekannten Täter in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus in der Thomas-Müntzer-Straße ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Dabei soll es ihnen gelungen ...

mehr