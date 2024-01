Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbrecher erbeuten hohen Bargeldbetrag

Neustadt-Glewe (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt-Glewe sollen unbekannte Täter am Freitagnachmittag Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die unbekannten Täter in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus in der Thomas-Müntzer-Straße ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Dabei soll es ihnen gelungen sein, aus einem Wertgelass das Bargeld zu erbeuten. Ob weiteres Eigentum erlangt wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ein.

Ein Zeuge habe in diesem Zusammenhang zwei schlanke männliche Personen vom betroffenen Grundstück flüchten gesehen. Die jungen Männer wurden auf etwa 17 Jahre alt geschätzt und trugen dunkle Kleidung. Weitere Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874-4110) entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

