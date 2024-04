Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Vorfahrt missachtet

Holzwickede (ots)

Am 12.04.2024 (Freitag), gegen 12.20 Uhr, befuhr ein 34jähriger Fahrzeugführer aus Unna die Massener Straße in Holzwickede vom Oelpfad kommend in Fahrtrichtung Süden. An der Einmündung der Montanhydraulikstraße versuchte ein 66jähriger Fahrzeugführer aus Holzwickede auf die Massener Straße einzubiegen. Hierbei missachtete er aber den Vorrang 34jährigen, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Infolge der Kollision wurde der 34jährige Fahrzeugführer aus Unna leicht verletzt. Er musste einem Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt werden. Polizeiliche Verkehrsmaßnahmen während der Verkehrsunfallaufnahme waren nicht erforderlich. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.600 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell