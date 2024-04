Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrer wird aufgrund der hohen Geschwindigkeit aus der Kurve getragen

Fröndenberg (ots)

Am 13.04.2024 (Samstag), gegen 18.35 Uhr, befuhr ein 60jähriger Radfahrer aus Fröndenberg die Unnaer Straße in Fröndenberg, von der Wilhelmshöhe kommend, in Fahrtrichtung Langschede. Auf der abschüssigen Strecke beabsichtigte er, nach rechts in die Hauptstraße einzubiegen. Nach Angaben der Beteiligten geriet der 60jährige hierbei aufgrund der hohen Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn der Hauptstraße und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 59jährigen Dortmunders, der sich langsam auf der Hauptstraße dem Einmündungsbereiches der Hauptstraße / Unnaer Straße näherte. Aufgrund der Kollision stürzte der 60jährige und verletzte sich. Er musste einem Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe etwa 3100 Euro.

