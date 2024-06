Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer bei Unfall in Ganderkesee leicht verletzt - Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Motorradfahrer wurde am Sonntagnachmittag, 09. Juni 2024, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt. Gegen 14:30 Uhr befuhr der 27-Jährige aus Ganderkesee mit seiner Kawasaki den Fahrener Weg. In entgegengesetzter Richtung fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 43-jährige Frau aus Ganderkesee mit einem Volkswagen. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW zu verhindern, wich der 27-Jährige nach rechts aus. Er kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenschild. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von 2.000 Euro.

Beide beteiligten Personen machten gegenüber der Polizei unterschiedliche Angaben über den Unfallhergang. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Ganderkesee (04222-946950) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell