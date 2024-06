Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Trunkenheitsfahrt in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 08.06.2024, gegen 22:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Pkw im Jasminweg in Dötlingen Ortsteil Aschenstedt, wo der Fahrzeugführer neben dem Pkw mit laufenden Motor stand, augenscheinlich stark alkoholisiert war und versucht hatte einen Findling beiseite zu tragen, welcher als Hindernis in einer Stichstraße lag. Als der Zeuge dem Fahrzeugführer mitgeteilt hatte, dass die Polizei gerufen wurde begab dieser sich in den Pkw, fuhr rückwärts in eine Hecke und flüchtete. Eine alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung konnte den Fahrzeugführer im Nahbereich antreffen und stellten bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,98 Promille fest. Bei dem Fahrzeugführer fand eine Blutentnahme statt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

