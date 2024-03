Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeuge geöffnet

Gangelt/-Stahe (ots)

In der Nacht von letzter Woche Donnerstag (21. März) auf Freitag (22. März) stahlen Unbekannte in der Franz-Savels-Straße aus einem Pkw, zwei EC-Karten und ein Handy. In derselben Nacht schlugen unbekannte Personen an einem auf dem Kirchweg in Stahe abgestellten Kfz eine Scheibe ein. Dort gingen sie jedoch nach ersten Erkenntnissen leer aus und machten keine Beute.

