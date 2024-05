Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall auf der Autobahn A 524

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen (ots)

Am Nachmittag des 20.05.2024 kam es auf der Autobahn A 524 zu einem Verkehrsunfall. Aus ungeklärter Ursache verlor ein Motorradfahrer die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Das Motorrad fing sofort Feuer. Der eingetroffene Rettungsdienst versorgte den Fahrer. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand des Motorrads mit einem C- Rohr und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Nach der Untersuchung durch den Hubschrauber Arzt wurde der Motorradfahrer in ein Krankenhaus der Maximalversorgung geflogen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Lintorf, das Tanklöschfahrzeug der freiwilligen Feuerwehr Ratingen Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie der Rettungshubschrauber aus Duisburg.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell