Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer in Lünen mit Messer angegriffen - Drei Personen mit einem Fahrzeug flüchtig

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0180

Am Sonntagmorgen (18.2.) griffen mehrere Personen einen 51-jährigen Lüner in der Preußenstraße in Lünen-Horstmar mit einem Messer an.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Lüner gegen 04:11 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Preußenstraße in Richtung Nordosten. Kurz vor dem Kreisverkehr überholte den Radfahrer ein dunkler BMW. Dabei kam der Wagen dem Radfahrer sehr nah. Dieser schimpfte aufgrund der erlebten Situation lautstark. Das Auto hielt an und es stiegen drei männliche Personen aus.

Einer der Männer hielt ein Messer in seiner Hand. Mit diesem führte er Stichbewegungen in Richtung Oberkörpers des Radfahrers aus. Der Lüner wehrte diese Bewegungen mit seinen erhobenen Händen ab. Dabei verletzte er sich an beiden Händen. Die Personen stiegen wieder in den Pkw und fuhren auf der Preußenstraße in Richtung Südwesten davon.

Von den flüchtigen Personen wird der Messertäter wie folgt beschrieben: ca. 20 bis 35 Jahre alt, kräftige Statur, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und blauen Jeans.

Der Lüner wurde dabei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, zu den flüchtigen Personen oder dem Auto machen können. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell