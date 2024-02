POL-DO: Tatverdächtiger nach versuchter schwerer Brandstiftung an einer Moschee in der Dortmunder Nordstadt sitzt in U-Haft KORREKTUR

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0176 Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Dortmund Am Freitag Abend (16.2.), um 21.32 Uhr, wurde ein Feuer an einem Verteilerkasten in einer Moschee in der Dortmunder Nordstadt festgestellt. Durch den Brand entstand geringfügiger Sachschaden. Es bestand zu ...

mehr