Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Lucka

Altenburg (ots)

Lucka: Die Ermittlungen gegen einen polizeibekannten 39-Jährigen hat seit gestern die Altenburger Polizei eingeleitet. Gegen 13:00 Uhr hielt sich dieser auf dem Markt in Lucka auf und schubste eine 46-jährige Frau unvermittelt zu Boden, so dass diese leicht verletzt wurde. Zudem schrie er lautstark rechtsradikale Parolen und beschädigte einen Mülleimer. Da sich der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben. Zu medizinischen Versorgung der verletzte Frau kam ein Rettungswagen vor Ort. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell