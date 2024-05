Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: LKW-Fahrer eingeklemmt auf Bundesautobahn A3

Ratingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall unter Beteiligung von zwei LKW und einem PKW wurde ein LKW-Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr Ratingen wurde um 09:21 h zunächst zu einem Verkehrsunfall auf der A3 zwischen Ratingen Ost und Raststätte Hösel in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Noch während die ersten Kräfte auf der Anfahrt waren, wurde die Alarmstufe erhöht.

Vor Ort wurde festgestellt, dass ein LKW-Fahrer in seinem Führerhaus schwer verletzt eingeklemmt war, die Fahrerin eines PKW leicht verletzt aus diesem ausgestiegen war und der weitere LKW-Fahrer unverletzt war. Der LKW-Fahrer wurde durch die Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgerät befreit. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten wie auch den betroffenen zweiten LKW-Fahrer. Die Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die umfassenden Einsatzmaßnahmen musste die Autobahn in Fahrtrichtung Oberhausen voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren 23 Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Mitte und Homberg, des Rettungsdienstes der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie das Notarzteinsatzfahrzeug des Kreises Mettmann sowie die Polizei. Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei aufgenommen.

