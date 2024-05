Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Stromausfall in der Ratinger Innenstadt

Ratingen (ots)

Ratingen, Stadtmitte, 04.05.2024, 05:30 Uhr

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde die Feuerwehr Ratingen über einen Stromausfall informiert der wesentliche Teile der Ratinger Innenstadt betraf. Kurze Zeit später wurden die Einsatzkräfte zu einer Rauchentwicklung in den Bereich Karl-Theodor Str. alarmiert. Wie sich schnell herausstellte, war die Verrauchung die Folge eines technischen Defektes in einer dortigen Schaltanlage und der gleichzeitige Auslöser des Stromausfalls in den umliegenden Straßenzügen. Der größte Teil der Verbraucher konnte durch die Stadtwerke Ratingen innerhalb kurzer Zeit wieder mit Energie versorgt werden. Die Feuerwehr beobachtete im Hintergrund intensiv die Lage, weitere Einsatzmaßnahmen waren jedoch nicht erforderlich.

Für Rückfragen zu technischen Ursachen und Auswirkungen wird auf die Stadtwerke Ratingen verwiesen.

Im Einsatzwaren die Berufsfeuerwehr und der Löschzug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr.

