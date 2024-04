Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Girls' and Boys' Day bei der Feuerwehr Ratingen

Ratingen (ots)

Ratingen, Voisweg, 08:00 Uhr, 25.04.24

Auch in diesem Jahr fand wieder ein Girls' and Boys' Day bei der Feuerwehr Ratingen statt. Pünktlich um 08:00 Uhr startete ein vorbereitetes Programm für 14 Schülerinnen und Schüler. Nach kurzer Vorstellung des Berufsfeldes Feuerwehr und Rettungsdienst ging es gleich in eine theoretische Einweisung im Bereich Brand- und Löschlehre. Hier wurden durch die Abteilung des vorbeugenden Brandschutzes zuerst die Voraussetzungen eines Brandes erklärt und wie dieser gelöscht werden kann. Im Anschluss konnten die interessierten Jugendlichen das frisch erlernte Wissen, in einer Übung mit Feuerlöschern, direkt umsetzen. Im Rettungsdienstbereich wurde den Interessierten die Möglichkeit gegeben einmal hinter die Kulissen zu blicken. Ein Rettungswagen wurde besichtigt und gleich die Trage ausprobiert. Aktuelle Auszubildende zum Notfallsanitäter stellten ihren Ausbildungsberuf vor und zeigten einige erlernte Handgriffe die auch direkt von den Teilnehmern selbst ausprobiert wurden. Kollegen der diensthabenden Wachabteilung zeigten im Anschluss wie man in einem verrauchten Raum vorgeht und gaben wichtige Hinweise zum Verhalten bei Bränden. Auch eine Einweisung in die Beladung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs durfte nicht fehlen und wurde mit großem Interesse angenommen. Bei einer Übung auf der Übungsfläche konnte ein PKW mit hydraulischem Werkzeug bearbeitet werden. Zusammen mit der Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges und in echten Feuerwehrklamotten konnten sich alle an der Tätigkeit ausprobieren. Zum Schluss der Aktion fuhren die Jugendlichen im Korb der Drehleiter in luftige Höhen und konnten, mit ein wenig Glück, ihr Zuhause, aus der Ferne betrachten. Abschließend kann man gespannt sein, ob man das eine oder andere Gesicht im Rahmen eines Einstellungstestes oder vielleicht als Bundesfreiwilligendienstler auf der Feuerwache wiedersieht. Zurzeit gibt es bei der Feuerwehr Ratingen noch freie Kapazitäten für eine Tätigkeit als Bundesfreiwilligendienstler. Entsprechende Informationen und Kontaktdaten finden sich auf der Homepage der Feuerwehr Ratingen.

