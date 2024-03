Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Neueinstellungen und Beförderungen bei der Feuerwehr Ratingen

Ratingen

Rund um das Osterfest herum werden vom Osterhasen jährlich Überraschungen für Klein und Groß verteilt. Ein wenig früher war in diesem Jahr die Feuerwehr Ratingen dran, allerdings befanden sich im Osterkörbchen personelle Überraschungen!

Der ereignisreichste Tag hierbei war Mittwoch, der 27.03.24, an dem der Leiter der Feuerwehr, René Schubert, nicht nur den acht Brandmeisteranwärtern Tobias Belke, Daniel Car, Pascal Deckers, Mitchel Herder, Leon Hoffmann, René Ostendorf, Mats Schindler und Patrick Wobig ihre Ernennungsurkunde zum Beamten auf Widerruf überreichen sondern auch eine Beförderung durchführen konnte. In diesem feierlichen Rahmen wurde Hendrik Becks zum Oberbrandmeister befördert. Schon am Morgen konnte Martin Oberstraß nach erfolgreichem Aufstieg in den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst am Institut der Feuerwehr NRW zum Brandoberinspektor befördert werden.

Am heutigen Donnerstag, den 28.03.24, endete für unsere drei Brandmeisteranwärter Pawel Drechsler, Gerhard Liebing und Dominik Ped eine anstrengende aber sicherlich auch ereignisreiche Zeit mit dem Bestehen der Laufbahnprüfung und der damit folgenden Ernennung zum Brandmeister.

Darüber hinaus konnten zuvor in dieser Woche schon Robin van Radecke, sowie Timo Grüning ihre Urkunde zum Beamten auf Lebenszeit in Empfang nehmen.

Wir gratulieren allen Kollegen herzlich und wünschen viel Erfolg im jeweils kommenden Abschnitt.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell