FW-EN: Verkehrsunfall mit Wild

Ennepetal (ots) - Am Donnerstag, den 07.03.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 03:35 Uhr zu einem Industriebetrieb in die Memelstraße alarmiert. Dort hatte aus unbekannten Gründen die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert. Ein Grund für die Auslösung konnte nicht ermittelt werden. Der Einsatz endete um 04:28 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: ...

mehr