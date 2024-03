FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots) - Am Mittwoch, den 06.03.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:53 Uhr in den Plessenweg gerufen. Laut eines Anwohners war es in der Nähe einer Gartenhütte aus unbekannten Gründen zu einer Verpuffung gekommen. Der Bereich wurde großflächig unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera kontrolliert. Dies ergab keinerlei Feststellung. Der Einsatz konnte um 13:45 Uhr beendet werden. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar ...

