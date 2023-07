POL-PDLD: Landau - Brand eines Heuballens

Landau (ots) - Am Freitagvormittag wurde der Verkehr in der Wollmesheimer Straße in Landau, in Fahrtrichtung Zentrum, überwacht. In dem Zeitraum zwischen 07:45 Uhr bis 09:20 Uhr wurde bei 10 Verkehrsteilnehmer festgestellt, dass sie während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Landau Philipp Schmidt ...

