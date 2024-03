Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Sieben Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Dienstag

Ennepetal (ots)

Am Dienstag den 5.03.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal insgesamt sieben mal alarmiert. Zwischen 14:17 Uhr und 14:50 Uhr wurde eine Ölspur von zwei Einsatzkräften mit einem Gerätewagen Gefahrgut in der Lohernockenstraße abgestreut. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung im Bereich der Jakobstraße wurde um 17:38 Uhr die gesamte Feuerwehr Ennepetal alarmiert. Nach langer und intensiver Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden. Produktionsbedingt waren größere Mengen Wasserdampf aus einer Firma ausgetreten. Ein Störung oder gar Schadenfeuer war nicht gegeben. Somit konnten die 67 Einsatzkräfte den Einsatz um 18:20 Uhr beenden. Um 18:48 Uhr wurde ein Heimrauchmelder in der Büttenberger Straße gemeldet. Die Hauptwache, die Löschgruppe Külchen und der Löschzug Milspe-Altenvoerde kontrollierten die leerstehende Wohnung, hier hatte lediglich ein Rauchmelder einen Fehlalarm ausgelöst.der Einsatz endete um 19:30 Uhr. Durch sehr dichten Nebel war um 19:56 Uhr ein PKW Fahrer auf der Willringhauser Straße von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung herunter gerutscht. Verletzungen Hatte der Fahrer aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit nicht erlitten. Somit musste lediglich das Fahrzeug mit einer Seilwinde wieder auf die Straße gezogen werden. Von dort aus ging es zur Kölner Straße. Hier hatten Höhe Timpen Unbekannte einen geöffneten Spritkanister in die Heilenbecke geworfen und dieser war ausgelaufen. Der Kanister wurde geborgen und eine Ölsperre auf das Gewässer aufgebracht. Ebenso hat die Feuerwehr Gevelsberg auf ihrem Stadtgebiet eine Ölsperre gesetzt und es wurde die Feuerwehr Hagen in Kenntnis gesetzt. Der Einsatz war noch nicht ganz beendet als es weiter zur Mittelstraße ging. In einem Kiosk wurde von vorbeigehenden Passanten eine hilflose Person hinter verschlossener Tür gemeldet. Nach kräftigem Anklopfen wurde die Tür geöffnet, Alarm in guter Absicht, alle Einsatzkräfte konnten um 21:19 Uhr wieder einrücken. Bis 23:24 Uhr konnte verschnauft werden dann ging es weiter zur Unterstützung der Feuerwehr Schwelm zum Helios Klinikum Schwelm. Hier hatte ein Melder im OP Bereich eine Fehlauslösung so das der Einsatz um 23:54 Uhr beendet war.

