POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Freiburg (ots) - Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus kam es am Samstag, 11.11.2023, zwischen 09:15 Uhr und 21:30 Uhr, in BS-Wallbach. In das in der Gartenstraße gelegene Haus drangen Unbekannte über eine Kellertüre an der Gebäuderückseite gewaltsam ein. Ein Großteil der Zimmer wurde betreten und durchwühlt. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand fiel dem oder den ...

