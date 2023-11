Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Wallbach - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus kam es am Samstag, 11.11.2023, zwischen 09:15 Uhr und 21:30 Uhr, in BS-Wallbach. In das in der Gartenstraße gelegene Haus drangen Unbekannte über eine Kellertüre an der Gebäuderückseite gewaltsam ein. Ein Großteil der Zimmer wurde betreten und durchwühlt. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand fiel dem oder den Tätern lediglich ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise bittet das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell