FW-EN: Person hinter verschlossener Wohnungstür

Am Sonntag, den 03.03.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 15:28 Uhr in die Boesebecker Straße alarmiert. Dort sollte sich eine hilflose Person in einer Wohnung befinden. Die Person konnte allerdings die Wohnung eigenständig öffnen. Der Patient wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt und anschließend mit dem Rettungsdienstpersonal zum Rettungswagen transportiert. Der Einsatz endete um 16:22 Uhr.

