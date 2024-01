Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hilfesuchender schlägt nach Bundespolizisten

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Montag (15. Januar) wurde ein Mann bei der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof vorstellig. Dieser bat um Hilfe. Wenig später griff er die Beamten an.

Gegen 1:05 Uhr suchte ein 40-Jähriger die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf und fragte nach Hilfe. Gegenüber den Beamten äußerte er nach mehrfacher Nachfrage, dass ihm der Zugang zu einer Obdachlosenunterkunft verwehrt wurde. Als die Polizisten dem deutsch-russischen Staatsbürger erklärten, dass sie auf diese Hilfeleistung keinen Einfluss haben, wurde dieser zunehmend aggressiver und versuchte an den Uniformierten vorbei, in die Wache zu gelangen. Einer der Einsatzkräfte drückte den Wohnungslosen daraufhin zurück, um das Eindringen in die Wachräume zu verhindern. Daraufhin schlug der Tatverdächtige die Hand des Bundespolizisten weg und baute sich bedrohlich vor diesem auf. Auch die Hand eines weiteren Beamten schlug der aggressive Mann weg und nahm eine Kampfhaltung ein. Verletzt wurde bei der Tathandlung niemand. Die Uniformierten fixierten den Aggressor daraufhin und brachten ihn in den Gewahrsamsraum. Auf dem Weg dorthin beleidigte er diese mehrfach.

Die Einsatzkräfte stellten seine Identität zweifelsfrei fest. Zudem wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab, dass der 40-Jährige mit 1,52 Promille alkoholisiert war.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Beleidigung ein.

