Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in der Regionalbahn in Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am 14.01.2024 um 20:05 Uhr überprüfte die Bundespolizei Reisende in der Regionalbahn 64. Am Bahnhof Gronau wurden auch die Personalien eines 25-jährigen Niederländers überprüft. Der Abgleich in den polizeilichen Datenbänken ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster. Hiernach ist der Mann im Jahr 2022 vom Amtsgericht Münster, wegen unerlaubtem Handel treiben mit Betäubungsmitteln, zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt worden. Der Reisende konnte die erforderliche Geldstrafe von 3160 Euro nicht bezahlen. Er wurde noch vor Ort verhaftet und zu den Diensträumen der Bundespolizei in Gronau gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verhaftete zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 79 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Münster eingeliefert.

