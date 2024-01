Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 26-Jähriger von Unbekannten mit Schlägen und Tritten attackiert

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntages (14. Januar) kam es um 01.40 Uhr am Wuppertaler Hauptbahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen einem 26-jährigen Geschädigten und drei unbekannten Tätern. Die Tatverdächtigen flüchteten ins Stadtgebiet und der Geschädigte wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Beamte der Bundespolizei konnten vom Bundespolizeirevier lautstarkes Geschrei vom Bahnhofvorplatz auskommend wahrnehmen und begaben sich unverzüglich dorthin. Als die Beamten eine Personengruppe um eine auf dem Boden liegende Person bemerkten und sich zu erkennen gaben, flüchteten drei unbekannte Tatverdächtige in Richtung Innenstadt. Unbeteiligte Zeugen gaben gegenüber den Uniformierten an, dass ein Trio auf den 26-jährigen polnischen Staatsangehörigen nach einer gegenseitigen verbalen Auseinandersetzung auf diesen einschlug, bis er zu Boden fiel. Dabei schlugen und traten die Unbekannten fortwährend auf den Geschädigten ein. Als sie die Situation bemerkten, versuchten diese die Angriffe der flüchtigen Männer zu unterbinden.

Ein bereits angeforderter Rettungswagen versorgte die blutende Gesichtsverletzung und verbrachte den 26-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Eine ebenfalls alarmierte Streife der Landespolizei fahndete im Nahbereich ohne Erfolg.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung gegen die drei unbekannten Tatverdächtigen ein.

