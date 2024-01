Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 15-Jährige beleidigt, bedroht, widersetzt und greift Bundespolizisten an

Düsseldorf (ots)

Beamte der Bundespolizei nahmen am Samstagabend (13.Januar), um 23.00 Uhr eine Jugendliche (15) im Düsseldorfer Hauptbahnhof in Gewahrsam. Zuvor verhielt sich die Verdächtige verbal aggressiv, widersetzte sich den Beamten, griff sie an, bedrohte und beleidigte sie. Die 15-Jährige wurde abschließend einer Jugendschutzstelle übergeben.

Eingesetzte Beamte der Bundespolizei wurden im Düsseldorfer Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Toilettenanlage hinzugezogen. Vor Ort trafen die Uniformierten auf die 15-jährige eritreische Staatsangehörige. Bei einer anschließenden Personalienüberprüfung verhielt sich die Jugendliche verbal aggressiv und entzog sich der Überprüfung. Als die Bundespolizisten sie an der Flucht hinderten und sie festhielten, riss sich die 15-Jährige los, trat und schlug nach den Beamten und beleidigte diese. Die Uniformierten wehrten die Angriffe ab, brachte sie zu Boden, fixierten und führten sie auf die Dienststelle. Währenddessen beleidigte und bedrohte die Minderjährige die Bundespolizisten verbal.

Ein Beamter wurde durch die Tritte getroffen, blieb jedoch weiterhin dienstfähig. Gegen die 15-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung, der Beleidigung und der Bedrohung eingeleitet. Die eingesetzte Streife verbrachte die Minderjährige in eine Jugendschutzstelle.

