POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bengel (ots) - Am Donnerstag, 02.11.2023, im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:55 Uhr, wurde ein am Straßenrand geparkter PKW in der Straße "Lindenstraße" in Bengel durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich, unter 06571/9260, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571-9260 ...

mehr