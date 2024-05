Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: 14.05.24, BAB3, VU mit mehreren Verletzten

Ratingen (ots)

Langenfeld, BAB3, 14.05.24, 11:53 Uhr, VU mit mehreren Verletzten

Am Mittwochmittag des 14.05.24 um 11:53 Uhr wurde der Einsatzführungsdienst B der Feuerwehr Ratingen als "Organisatorischer Leiter Rettungsdienst" nach Langenfeld auf die BAB3 alarmiert. Dort waren in Fahrtrichtung Oberhausen kurz vor der Raststätte "Ohligser Heide" fünf PKW verunfallt. Gemäß Kreiskonzept wurde die örtliche Einsatzleitung im Einsatzabschnitt "Medizinische Rettung" unterstützt. In Zusammenarbeit mit Rettungsdienstkräften aus dem Kreis Mettmann und Umgebung sowie dem leitenden Notarzt wurden sieben Patienten gesichtet und rettungsdienstlich versorgt. Vier Patienten wurden anschließend mit verschiedenen Schweregraden an Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Weitere Einzelheiten zum Einsatzablauf sind dem Pressebericht der Feuerwehr Langenfeld zu entnehmen.

