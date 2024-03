PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Hasselbach +++ Seitenscheibe eingeschlagen +++ Weitere zerstochene Reifen in Oberursel +++ Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Hasselbach,

Weilrod, Hasselbach, Limburger Straße, Donnerstag, 21.03.2024, 13 Uhr bis Dienstag, 26.03.2024. 14 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen trieben sich Einbrecher in Weilrod-Hasselbach herum. Zwischen Donnerstag- und Dienstagmittag drangen sie in ein Einfamilienhaus in der Limburger Straße ein. Dort hatten sie es auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Das genaue Diebesgut steht derzeit noch nicht fest. Hierzu laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Hinweise zur Tat oder den bislang unbekannten Tätern werden unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

2. Seitenscheibe eingeschlagen,

Bad Homburg, Ricarda-Huch-Straße, Dienstag, 26.03.2024, 9 Uhr bis 10.30 Uhr

(da)Unbekannte haben am Dienstagvormittag in Bad Homburg die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen. Der rote Suzuki Swift parkte zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr am Fahrbahnrand der Ricarda-Huch-Straße in Höhe der Hausnummer 3, als jemand die linke Fahrzeugscheibe einschlug und anschließend unerkannt flüchtete. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Weitere zerstochene Reifen in Oberursel, Oberursel, Eisenhammerweg, Freitag, 22.03.2024, 18 Uhr bis Montag, 25.03.2024, 8 Uhr

(da)Erst gestern berichtete die Polizei über Sachbeschädigungen an Pkw im Bereich der Straßen "Borkenberg" und Hohemarkstraße". Nun kam eine weitere hinzu. Im Eisenhammerweg stellte die Besitzerin eines weißen VW Polo am Montag fest, dass auch hier die Reifen zerstochen und die Motorhaube zerkratzt worden war. Da der Tatzeitraum sich vom Montagmorgen bis zum Freitagabend eingrenzen lässt, ist davon auszugehen, dass es sich um die gleichen Täter handelt, wie in der gestrigen polizeilichen Meldung. Die Polizeistation Oberursel nimmt weiterhin Hinweise zu den Vorfällen unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß, Bundesstraße 275 bei Usingen, Dienstag, 26.03.2024, 7.45 Uhr,

(da)Auf der Bundesstraße 275 bei Usingen ist es am Dienstag zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Die Beteiligten wurden zum Glück nur leicht verletzt. Gegen 7.45 Uhr fuhr ein Ford Fiesta von Usingen in Richtung Merzhausen. Gleichzeitig war ein VW Polo in entgegengesetzter Richtung unterwegs. An der Einmündung der Südumgehung wollte die Ford-Fahrerin nach links auf die Südumgehung abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich die entgegenkommende Polo-Fahrerin. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell