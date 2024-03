PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Trickdiebin erbeutet Damenuhr +++ Weiterer Einbruch "Im Lech" +++ Reifendiebe auf Autohausgelände +++ Mann fährt auf Pärchen und Hund zu +++ Hoher Schaden, keine Verletzten nach Unfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Trickdiebin erbeutet Damenuhr,

Bad Homburg, Gonzenheim, Am Zollstock, Samstag, 23.03.2024, 14 Uhr

(da)Eine Bad Homburgerin ist am Samstag vor ihrem Haus Opfer einer Trickdiebin geworden. Die Frau stand vor ihrer Einfahrt in der Straße "Am Zollstock", als sie eine unbekannte Frau ansprach und nach dem Weg fragte. Als die Bad Homburgerin ihr hilfsbereit den Weg zeigte, bedankte sich die Unbekannte überschwänglich und griff auch mit beiden Händen nach deren Hand, scheinbar um sich zu bedanken. Anschließend entfernte sie sich zügig. Wenige Augenblicke später bemerkte die Bad Homburgerin, dass ihre hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk fehlte. Diese hatte die Unbekannte im Zuge ihres "Dankes" geschickt abgezogen und eingesteckt. Jetzt fahndet die Polizei nach der Trickdiebin. Sie war etwa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hatte lange schwarze Haare. Die Geschädigte beschrieb sie als südosteuropäisch aussehend mit entsprechendem Akzent. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke und einer weißen langen Hose. Außerdem trug sie eine schwarze Damensonnenbrille. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Weiterer Einbruch "Im Lech",

Bad Homburg, Im Lech, angezeigt am 24.03.2024

(da)Am Sonntag meldete die Polizei bereits einen Einbruch vom Freitag in der Bad Homburger Straße "Im Lech". Am Sonntagabend kam ein weiterer hinzu. Gegen 19 Uhr musste ein Hausbewohner feststellen, dass auch in seine vier Wände eingebrochen worden war. Hier entwendeten die Diebe hochwertigen Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Der Tatzeitpunkt kann bis zum 11.03.2024 zurückliegen, die Tat wurde aber erst am 24.03.2024 festgestellt. Es ist aber möglich, dass ein Zusammenhang mit den Taten vom Freitag besteht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei, wie auch in den anderen Fällen, unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Reifendiebe auf Autohausgelände,

Oberursel, Bommersheim, An den drei Hasen, Montag, 25.03.2024, 1.25 Uhr

(da)Reifendiebe haben in der Nacht zum Montag das Gelände eines Autohauses in Oberursel heimgesucht. Die Täter durchtrennten gegen 1.25 Uhr einen Metallzaun und gelangten so auf das Gelände in der Straße "An den drei Hasen". Die Reifen eines dort ausgestellten Porsche Cayenne waren wohl das Objekt der Begierde, sodass die Täter diese fachmännisch abmontierten und in Richtung eines angrenzenden Feldes abtransportierten. Von dort flüchteten sie in unbekannte Richtung. Bei den Tätern handelte es sich um zwei dunkel gekleidete Männer. Einer von ihnen konnte im Nachhinein als etwa 1,75 Meter groß mit athletischer Figur beschrieben werden. Er hatte schwarze Haare und war mit einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet. Auffällig war auch, dass seine Kleidung sehr nass und verschmutzt war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den Tätern. Hinweise werden unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Mann fährt auf Pärchen und Hund zu,

Kronberg, Talstraße, Sonntag, 24.03.2024, 19.10 Uhr

(da)Am Sonntag soll ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf ein Ehepaar und ihren Hund zugefahren sein. Das Paar war gegen 19.10 Uhr mit ihrem Hund in der Talstraße in Kronberg unterwegs, als sich ihnen ein Volvo näherte. Nach Angaben der Geschädigten sei der Volvo mit so hoher Geschwindigkeit auf sie zugefahren, dass sie ihren Hund greifen und mit ihm schnellstmöglich zur Seite ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Bei dem Auto soll es sich um einen grünen Volvo älteren Baujahrs mit Bad Homburger Kennzeichen (HG) gehandelt haben. Der Fahrer konnte als männlich und behaart beschrieben werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr. In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen, aber auch der in Frage kommende Fahrer gebeten, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

5. Hoher Schaden, keine Verletzten nach Unfall unter Alkoholeinfluss, Landesstraße 3025, Sonntag, 24.03.2024, 21.55 Uhr

(da)Am Sonntag ereignete sich auf der Landesstraße 3025 ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 21.55 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann vom Feldberg kommend in Richtung Bundesstraße 8. Auf diesem Streckenabschnitt kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto, einem Opel Astra, gegen einen dortigen Felsvorsprung. Glücklicherweise blieb er unverletzt, wurde aber zunächst vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war jedoch nicht mehr farbereit, weshalb ein Abschleppunternehmen es abtransportieren musste. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme führte die Polizei mit dem 46-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über einem Promille ergab. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Abschlepparbeiten musste die L3025 zeitweise gesperrt werden.

