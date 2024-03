PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Hoher Schaden nach Schockanruf +++ Spaziergänger von Hund gebissen +++ Einbrüche & Fahrraddiebstähle

1. Hoher Schaden nach Schockanruf,

Hochtaunuskreis, Donnerstag, 21.03.2024, 16 Uhr

(da)Zuletzt berichtete die Polizei vermehrt über Schockanrufe im Hochtaunuskreis. Diese fanden nun am Donnerstag mit einer sechsstelligen Schadenssumme ihren traurigen Höhepunkt. Eine 90-jährige Dame suchte Schmuck und Bargeld im Wert von über 100.000 Euro zusammen, nachdem sie einen Anruf erhalten hatte, dass ihre Tochter in Untersuchungshaft säße und nur gegen Kaution freikäme. Natürlich waren wieder einmal nicht Polizei oder Staatsanwaltschaft am Telefon, sondern Telefonbetrüger. Gutgläubig übergab sie daraufhin ihre Ersparnisse und ihren Schmuck an eine ihr unbekannte Person. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. Die 90-Jährige hatte sich aber, nachdem ihr die Erkenntnis kam, dass sie Betrügern aufgesessen war, zu einem sehr mutigen Schritt entschlossen: Sie offenbarte sich ihrer echten Tochter. Ein Schritt, den viele Opfer nicht wagen. Zu groß ist die Scham, auf einen solchen Betrug hereingefallen zu sein. Doch diese Scham hilft nur einem: den Betrügern. Umso wichtiger ist es, mit seinen Angehörigen über solche Betrügereien zu sprechen. Denn der Schockanruf ist eine Masche, die sich gezielt an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Diese "Zielgruppe" informiert sich möglicherweise nicht regelmäßig über derartige Delikte und ist dann im schlimmsten Fall überfordert, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Oft ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe auch der Wunsch besonders groß, ihren Kindern oder Enkelkindern zu helfen. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diese gezielt darauf an. Nur so lässt sich dem Treiben ein Riegel vorschieben.

2. Spaziergänger von Hund gebissen,

Grävenwiesbach, Dienstag, 19.03.2024, 10 Uhr

(da)Ein Hund hat am Dienstag einen Spaziergänger in Grävenwiesbach gebissen. Der 82-Jährige war in einem Waldstück zwischen Grävenwiesbach und Mönstadt unterwegs. Dort habe er ein Hirschgeweih gefunden und begutachtet, als ein Unbekannter mit drei Hunden hinzukam. Nach einem kurzen Streitgespräch habe der Unbekannte versucht, dem 82-Jährigen das Geweih aus der Hand zu reißen. Dabei habe einer der drei Hunde den Spaziergänger in den Oberschenkel gebissen. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun den unbekannten Hundehalter. Dieser wird als männlich, 1,70 Meter groß und 45 bis 55 Jahre alt beschrieben. Er soll schlank gewesen sein und mittellange rote Haare sowie einen Dreitagebart gehabt haben. Er sei mit einer dunklen kurzen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Wanderschuhen bekleidet gewesen. Er sei von drei Hunden begleitet worden. Der erste sei ein Collie mit hellem Fell gewesen. Bei dem zweiten habe es sich um einen schwarzen Schnauzer mit lockigem Fell gehandelt. Der dritte Hund, der gebissen habe, sei ein größerer Wildhund mit braunen Flecken und dunklem Unterbauch gewesen. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. In zwei Wohnungen und Lagerraum eingebrochen, Bad Homburg, Ober-Eschbach, Am Weidenring & Hinterm Hain, angezeigt am Donnerstag, 21.03.2024

(da)Einbrecher sind am Donnerstag in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses und einen Lagerraum im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach eingedrungen. Zwischen 9.45 Uhr und 15.30 Uhr gelangten sie auf bislang unbekannte Weise in zwei Wohnungen in der Straße "Am Weidenring". Sie hatten es vor allem auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Leider wurden sie auch fündig und flüchteten schließlich mit einer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro. Zwischen Montag, 18.03.2024, 8.30 Uhr, und Donnerstag, 21.03.2024, 8 Uhr machten sich die Einbrecher an einem Lagerraum in der Straße "Hinterm Hain" zu schaffen. Ihre Beute hier: diverse Gartengeräte, ebenfalls im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

4. Einbruch in Wohnung und Einfamilienhaus, Bad Homburg, Donnerstag, 21.03.2024,

(da)Am Donnerstag kam es in Bad Homburg zu einem Einbruch in eine Wohnung und ein Einfamilienhaus. In der Louisenstraße drangen die Einbrecher zwischen 9 und 15 Uhr in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein. Zwischen 18 Uhr und 21 Uhr traf es ein Einfamilienhaus in der Heinrich-von-Kleist-Straße. Während aus der Wohnung diverse Gegenstände sowie Bargeld entwendet wurden, steht das Diebesgut aus dem Einfamilienhaus noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu den genannten Fällen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Fahrraddiebstahl in Steinbach,

Steinbach, Im Taubenzehnten, Mittwoch, 20.03.2024, 7 Uhr bis 20.30 Uhr

(da)Fahrraddiebe haben am Mittwoch die Garage eines Mehrfamilienhauses in Steinbach heimgesucht. Die Diebe drangen zwischen 7 Uhr und 20.30 Uhr in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Taubenzehnten" ein. Dort standen zwei E-Bikes, die mit einem Fahrradschloss aneinander gekettet waren. Das Schloss hielt die Diebe nicht davon ab, die Räder im Wert von knapp 8.500 Euro mitzunehmen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

6. Fahrraddiebstahl in Friedrichsdorf,

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Sonntag, 17.03.2024, 17.45 Uhr bis Donnerstag, 21.03.2024, 15 Uhr

(da)Zwischen Sonntag und Donnerstag waren Fahrraddiebe in Friedrichsdorf unterwegs. Die Diebe drangen zwischen Sonntagabend und Donnerstagnachmittag in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße ein. Dort entwendeten sie ein E-Bike im Wert von über 4.000 Euro und flüchteten damit unerkannt. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

