POL-DA: Reichelsheim: Gartenhütten im Visier Krimineller

Reichelsheim (ots)

Zwei Gartenhütten auf einem außerhalb gelegenen Gartengrundstück im Bereich der Rodensteiner Straße sowie auf einem ebenfalls außerhalb befindlichen Wiesengrundstück im Bereich der Pfalzstraße in Pfaffen-Beerfurth wurden im Tatzeitraum zwischen dem 8. Dezember und Donnerstag (14.12.) von unbekannten Kriminellen aufgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Hütten. Sie erbeuteten unter anderem eine Motorsense, einen Rasenmäher und weitere Gartenutensilien. Es entstand nach erster Schätzung ein Schaden von insgesamt mehreren hundert Euro.

Die Ermittler prüfen einen Tatzusammenhang, weil die beiden Hütten nur wenige Autominuten voneinander entfernt liegen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 bei der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass insbesondere Besitzer von außerhalb gelegenen Gartenhütten gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit überlegen sollten, ob eine Aufbewahrung hochwertiger Gegenstände und Werkzeuge nicht eher in besser gegen Einbruch schützbaren Gebäuden, wie beispielsweise in wohnungsnahen, abschließbaren Kellern oder Garagen erfolgen kann.

