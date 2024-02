Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Es war gar kein Diebstahl...

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat die Neubrandenburger Polizei nach zwei baugleichen, vermeintlich gestohlenen Renaults gefahndet. Der Besitzer hatte beide Fahrzeuge nacheinander gestohlen gemeldet. (s. Pressemitteilung dazu unten)

Morgens gegen 05:00 Uhr am Sonntag entdeckte eine Streife in der Innenstadt eines der beiden Autos. Am Steuer saß ein 13-jähriger Deutscher, neben ihm ein 17-jähriger Deutscher. Der Beifahrer stellte sich als Sohn des Anzeigenerstatters und Autobesitzers vor. Da er Zugang zu den Schlüsseln hatte, nutzten er und insgesamt zwei weitere Kumpels die Gelegenheit für eine Spritztour. Abwechselnd und mit beiden Autos.

Das eine gesuchte Fahrzeug war inzwischen wieder auf dem elterlichen Hof abgestellt. Das zweite Fahrzeug konnte der Besitzer und Vater des 17-Jährigen vom Revier wieder mitnehmen - nebst Sprössling.

Am Ende erstattete der 50-Jährige einen Strafantrag gegen alle drei Jungen wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs. Über sonstige mögliche Strafmaßnahmen muss nun innerfamiliär entschieden werden.

Pressemitteilung von Sonntag, 03:11 Uhr:

POL-NB: Diebstahl von zwei PKW Renault Zoe in Neubrandenburg

Neubrandenburg

In der Nacht vom 24.02.2024 zum 25.02.2024 wurden in Neubrandenburg zwei baugleiche graue PKW Renault Zoe entwendet. Ein Fahrzeug war in der Treptower Straße abgestellt und hat das amtliche Kennzeichen NB-CN 880E. Das zweite Fahrzeug stand in der Lutizenstraße und hat das amtliche Kennzeichen NB-HK 880E. Der Wert der entwendeten PKW wird auf jeweils 25.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55825-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

