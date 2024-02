Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Schreck kurz vor Ladenschluss

Röbel (ots)

Während die Verkäuferinnen kurz vor Ladenschluss im Markt zu tun hatten, nutzen vermutlich zwei bisher unbekannte Männer die Gelegenheit und stahlen eine vierstellige Summe Bargeld aus den Kassen eines Einkaufsladens in der Warener Chaussee in Röbel.

Laut Zeugenaussagen wurden zum Tatzeitpunkt (19:40 Uhr bis 19:45 Uhr) zwei auffällig agierende Männer im Umfeld des Supermarkts beobachtet, die wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

- circa 1,65 Meter groß - dunkle Haare, die unter einer Kapuze zu sehen waren - Ende 20 - bekleidet mit Kapuzenpulli und schwarzer Jacke darüber - südländischer Phänotyp Tatverdächtiger 2: - etwa 1,70 Meter groß - ebenfalls Kapuze auf dem Kopf - bekleidet mit dunklen Sachen

Unklar ist, ob die Tatverdächtigen zu Fuß oder im Auto geflüchtet sind. Durch einen Zeugen wurde ein gelber Audi im Tatzeitraum beobachtet, der sich zügig vom Parkplatz des Einkaufsmarkts entfernt haben soll. Dieser Hinweis fließt in die Ermittlungen mit ein.

Da nicht auszuschließen ist, dass diese Masche in der Region erneut genutzt wird, rät die Polizei dazu, Kassenbereiche möglichst nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer war im Tatzeitraum zwischen 19:40 Uhr und 19:45 Uhr im Bereich der Warener Chaussee unterwegs und kann weitere sachdienliche Hinweise geben zu den beiden Tatverdächtigen im Laden bzw. zu ihrer Flucht? Hinweise bitte an das Polizeirevier Röbel unter 039931 / 8480, per Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell